بدون سعرات حرارية.. 4 أطعمة تمد الجسم بالطاقة خلال اليوم

واحدة من أشهر العبارات التى تتردد بين الأفراد الذين يعملون ساعات طويلة أنهم يشعرون بعد القدرة على العمل أو التركيز، بسبب انخفاض الطاقة فى أجسامهم، يأتى هذا أيضا بعد ليلة ساهرة وعدم أخذ قسط كاف من النوم، وحسب موقع "skinnyms" فإن هؤلاء الأفراد يقضون يومهم يعانون من ارتفاع مستوى القلق والتوتر لديهم، وانخفاض الطاقة، وعوضاً عن تناول الوجبات الدسمة أو الحلويات للتغلب على هذا الشعور، هناك 4 أطعمة يمكنها تقديم الحلول السريعة والصحية بدون سعرات حرارية عالية:

1- العسل

العسل يحتوى على نسبة متوازنة من السكريات الصحية "سكر الفواكه والجلوكوز" وهم لديهم القدرة على دعم الجسم بالطاقة اللازمة خلال اليوم، وقبل أداء التمرينات الرياضية، كما أن العسل يحتوى أيضا على الفيتامينات المعقدة والمعادن وأنواع من البروتينات، التى تعتبر ضرورية لإنتاج الطاقة فى الجسم، وتشكل ملعقة من العسل 60 سعرا حراريا.

2- الشاى الأخضر

يحتوى على مزيج قوى من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى مادة الكافيين القادرة على منح الجسم نشاط وحيوية، كما أن للشاى الأخضر قدرة كبيرة على حرق الدهون، وعند تناول كوب منه ممزوج بملعقة صغيرة من العسل الأبيض يكون بمثابة مشروب لرفع الطاقة فى الجسم.

3- الموز والتفاح

من الوجبات الخفيفة والمثالية التى تحتوى على مضادات للأكسدة، والعديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى نسبة جيدة من الكربوهيدرات القادرة على رفع الطاقة فى الجسم خلال ساعات العمل.

4- الزبادى

من الوجبات منخفضة السعرات الحرارية، والتى تمد الجسم بالطاقة وتوفر له مزيج جيد من الكربوهيدرات والبروتينات التى تشعر الفرد بالشبع دون إكساب الجسم سعرات حرارية عالية خلال اليوم.