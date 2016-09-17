قنصل مصر: الطب الشرعى الإيطالى بصدد الانتهاء من تقرير دهس الشاب المصرى

أكد القنصل العام فى ميلانو أحمد شاهين، أن مصر توجهت بمذكرة رسمية للسلطات الإيطالية بشأن نتائج التحقيقات الخاصة بحادث الدهس الذى تعرض له المواطن المصرى عبد السلام السيد أحمد المنجى، مشيراً إلى أن وفدا من القنصلية التقى أسرة المتوفى وتم تقديم واجب العزاء.

وأوضح "شاهين" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك تجاوبا إيطاليا فى استقبال الوفد المصرى وشرح جميع الأحداث، وأن تحقيقات النيابة جارية وتم الاستماع لعدد من المصريين والإيطاليين الذين شاهدوا الحادث، والطب الشرعى بصدد الانتهاء من التقرير المبدئى.

ولفت إلى أن النيابة تعمل على تفريغ كاميرات التصوير بموقع الحادث، مضيفاً: "نتابع القضية خطوة بخطوة وسنقف بجوار أسرة المتوفى".