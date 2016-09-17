قنصل مصر بميلانو: نقل جثمان المصرى المدهوس بإيطاليا لمصر الأسبوع المقبل

أكد أحمد شاهين القنصل المصرى العام فى ميلانو، أن السلطات المصرية تتابع نتائج التحقيقات فى قتل المواطن المصرى الذى تعرض للدهس من قبل إيطالى، وذلك فى مدينة بياتشنزا شمال إيطاليا، خلال تجمع لمتظاهرين يعملون لدى البريد السريع.

وقال "شاهين" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عز الدين ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن القضية لها مسار جنائى ومدنى، والأسبوع المقبل سيتم نقل جثمان الشاب المصرى ضحية الدهس فى إيطاليا إلى الأراضى المصرية.

وأوضح القنصل المصرى العام فى ميلانو، أن القضية لن تؤثر فى العلاقات المصرية الإيطالية، ولدينا ثقة فى القضاء الإيطالى، ونتابع التحقيقات لحظة بلحظة، لتحصل أسرة المتوفى على حقوقهم الجنائية والمدنية.