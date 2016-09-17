فيلم وثائقي يجمع نجوم البيتلز

اجتمع نجما فريق البيتلز Beatles بول مكارتني Paul McCartney ورينجو ستار Ringo Starr مجدداً يوم الخميس، في 16 سبتمبر/أيلول خلال العرض الأول لوثائقي عن الفريق الموسيقي الشهير، حمل عنوان:

"The Beatles –eight days a week – The touring years".

الفيلم الذي أخرجه رون هاوارد Ron Howard الحاصل على جائزة الأوسكار Oscar عن جولات النجوم الأربعة حول العالم في الستينيات يرصد السنوات التي تجولت فيها الفرقة في مختلف أنحاء العالم وأسرت قلوب آلاف المعجبين في كل القارات.

وقال ستار للحشد عن مشاهدة الوثائقي: "نشعر كلنا بحماس. هذه هي المرة الأولى بالنسبة لنا أيضاً".

ويستغلّ الفيلم أرشيفاً ثرياً من اللقطات المسجّلة والصور وتسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية للفريق في أوج مرحلة الهوس به، فيظهر المعجبين الذين يصرخون حماساً وأعضاء البيتلز أثناء عملهم في الستوديو، فيما يدلي مشاهير شاهدوا عروضهم بدلوهم خلال الفيلم.

وقال مكارتني: "بدأنا أربعة أصدقاء في فريق صغير رائع، وظللنا نعزف ونعزف ثمّ حدث كلّ هذا".

وقال هاوارد الذي اشتهر بأفلام مثل "دافينشي كود" “Da Vinci Code” و"إيه بيوتيفول مايند" “ A Beautiful Mind”و"أبوللو 13" “Apollo 13”إن إخراج فيلم وثائقي تجربة رائعة"، وأضاف: "بدأ الأمر كمغامرة مبهجة ولطيفة وإبداعية، ثم انتابني خوف شديد حين أدركت مدى أهميته بالنسبة للمعجبين".

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما على مستوى العالم يوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول 2016.

يشار إلى أن فرقة البيتلز هي فرقة روك غنائية بريطانية تشكّلت في ليفربول Liverpool في عام 1960، وأصبحت أكبر الفرق الموسيقية نجاحاً وأشهرها في تاريخ الموسيقى الشعبية.

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