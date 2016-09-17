بالفيديو: إعلامي يعبث بشعر ترامب كاشفاً طبيعته

أثار شعر المرشح الجمهوري دونالد ترامب Donald Trump في الفترة الأخيرة ضجّة إعلامية واسعة، لاسيما بعد الاتهامات التي طالت طبيعة شعره، وتناولت إمكانية كونه مستعاراً.

وللوقوف على حقيقة ما إذا كان شعر ترامب طبيعياً أو مستعاراً، قام الإعلامي الأمريكي جيمي فالون Jimmy Fallon بالعبث بشعر المرشح الجمهوري ترامب مباشرة على الهواء خلال حلقة " The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" الذي حلّ ترامب ضيفاً فيها.

وفي التفاصيل، تحدّث فالون خلال الحلقة عن الشيء السخيف الذي يمكنه القيام به مع ترامب، وهو لا يزال شخصاً مدنيّاً، أي قبل أن يكون رئيساً للولايات المتحدة إذا فاز بالانتخابات، فاقترح أن يعبث بشعره، سائلاً إياه: "هل يمكنني أن أعبث بشعرك؟ سأكون لطيفاً!"، ووافق ترامب على ذلك ،على الرغم من أنه معروف جيداً بحساسيته تجاه شعر رأسه.

إثر ذلك، ارتفعت الصيحات من الجمهور الموجود في الستوديو إعجاباً باقتراح فالون وموافقة ترامب، الذي حقق ما طلب منه متمنياً بألا يفهموه سكّان نيوهامبشير New Hampshire بطريقة خاطئة.

يذكر أن المرشحين ترامب وهيلاري كلينتون سيشاركان في أول جلسة نقاشية في 26 سبتمبر/أيلول الحالي، وسيدير الجلسة مقدّمة أخبار NBC المسائية ليستر هولت Lester Holt.

دونالد ترامب..مرفوض فنياً