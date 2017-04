وفاة الكاتب المسرحي إدوارد ألبي

توفي الكاتب المسرحي الأمريكي الحاصل على جائزة بوليتزر Pulitzer إدوارد ألبي Edward Albee أمس الجمعة، في 16 سبتمبر/أيلول، في منزله في مونتوك Montauk بولاية نيويورك عن 88 عاماً.

وللكاتب المسرحي الراحل عدد كبير من الأعمال المسرحية مثل مسرحية "هو إذ أفريد أوف فرجينيا وولف" "Who is afraid of Virginia Woolf" ، ما جعله واحداً من أعظم كتاب الدراما في الولايات المتحدة.

وقال ألبي ذات مرة لمجلة باريس ريفيو الأدبية إنّه قرّر في سنّ السادسة أنّه كاتب، ولكنه اختار أن يكتب مسرحيات بعد أن خلص إلى أنه ليس شاعراً أو روائياً بارعاً جداً.

وتضعه أعماله جنباً إلى جنب مع تنيسي وليامز Tennessee Williams و أرثر ميلر Arthur Miller ويوجين أونيل Eugene O'Neill في الدراما الأمريكية.

وحصل ألبي على جائزة بوليتزر عام 1967 عن عمله " ديليكيت بالانس" "Delicate Balance"، وفي 1975 عن "سي سكيب" "Seascape"، وفي 1991 عن "ثري تول ويمن" " Three Tall Women".

وفاة المخرج ليزلي هيربرت مارتنسون