"سيدتي نت" تكشف حقيقة صورتها: حسن الشافعي يحتفل بعيد ميلاد إبنته نادين ويقبل تزويجها لإبن هذا الفنان

يرفض الموزع الموسيقي الشهير حسن الشافعي التطرق بأي شكل لحياته الخاصة، ولا ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تجمعه بزوجته اللبنانية زينة الناتوت أو حتى ابنته الوحيدة نادين، ولكنه احتفل بعيد ميلادها الأول عبر تغريدة مؤثرة بموقع تويتر، إزدادت إثارة برد من زميله الفنان أحمد فهمي طلب فيها يد العروس الصغيرة لإبنيه حسن وعمر، والمفاجأة كانت في انتشار صورة لفهمي والشافعي مع طفلة صغيرة أكد الجميع أنها نادين، ولكنها في الحقيقة إبنة فنان آخر.

حسن تخلى عن تحفظه الشديد وكتب للمرة الأولى عن ابنته الوحيدة نادين مطلقا عليها لقب "الأميرة" وقال: منذ عام بدأت قصة الحب والرحمة، وقلبي أصبح دائما مدمن مخدرات، أول عيد ميلاد سعيد للأميرة نادين.

وانهالت على حسن التعليقات التي هنأته بعيد ميلاد ابنته و طالبه البعض بالكشف عن صورة لها، ولكن المفاجاة كانت فى تعليق النجم المطرب أحمد فهمي زميل الشافعي ببرنامج آراب أيدول بقوله: "كل سنه و نادو طيبة و عقبال متشوفها أحلى عروسه .. على فكرة في ٢ عرسان مستنيين حسن فهمي و عمر فهمي .. #فكر".

ورد الشافعي سريعاً بقبول العرض واختار لإابن الأكبر عمر قائلا:" و أنت طيب يا فهمولي، أنا رأيي عمر فهمي أحسن عشان ٢ حسن في حياتها كتير!!"

اللافت أن عشاق الشافعي تداولوا صورة تجمعه بفهمي مع طفلة صغيرة إدعوا أنها نادين الشافعي، والحقيقة أنها منى إبنة زميلهم الفنان أحمد زاهر، وتم التقاط الصورة على متن الطائرة العائدة من بيروت للقاهرة بالموسم الأخير لبرنامج أراب أيدول، بينما صورة نادين الحقيقية لا زالت سراً بعدما أغلقت والدتها زينة كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدا حساب واحد على إنستقرام، لا يمكن مشاهدة محتوياته إلا للعائلة والأصدقاء المقربين.

الصغيرة الجميلة هي منى أحمد زاهر .. أما نادين حسن الشافعي فتنتظر فرمان من والدها للكشف عن أول صورة لها.