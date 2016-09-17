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بالصور: شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل سميرة سعيد... بالهوت شورت

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السبت 17-09-2016 17:37

أبدت المطربة المغربية سميرة سعيد سعادتها البالغة بحضور زميلتها الفنانة المصرية شيرين، ضمن جمهور حفلها الكبير على شاطئ "Blue Blue" بمدينة العين السخنة، وأكدت أن "لفتة " تؤكّد المحبّة المتبادلة بينهن، فنياً وإنسانياً.
شيرين فاجأت الجميع، ورافقت زميلتها الفنانة سميرة سعيد من غرفتها بكواليس المسرح حتى صعدت لتقديم أغنيتها الأولى، وظهرت بهوت شورت في إطلالة مفاجئة، بل أصرّت على الجلوس وسط الجمهور بالصفوف الأولى، باعتبارها إحدى معجبات المطربة المغربية الكبيرة، ورافقتها نجمة الموسم الأول من برنامج أراب أيدول المطربة المصرية كارمن سليمان.
يذكر أن شيرين تستعدّ جدياً لأول ديو يجمعها بالفنانة سميرة سعيد؛ ولذلك اجتمعت مع سميرة سعيد بغرفتها الخاصة قبل بدء الحفل. ورفضت شيرين التقاط صور مع صديقتها مؤكدة أنها حضرت للاستمتاع بصوتها وليس لعمل دعاية لنفسها. ونشرت صورة لها مع سميرة سعيد من دون إظهار الهوت شورت، بينما أصرّت سميرة سعيد على نشر صورة تجمعها بصديقتها قبل لحظات من بدء الحفل الفني تحت حراسة خاصة.

 

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