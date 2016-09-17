بالصور: حنان مطاوع تشارك جمهورها أجمل لحظات شهر العسل

برحلة صيد رومانسية على متن يخت يعبر المياه الزرقاء بوداعة، مع مشاهد رومانسية افتقدناها منذ سنوات، كشفت النجمة الشابة حنان مطاوع عن أول صور شهر العسل مع زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، ووجهت رسالة امل لكل أصدقائها ومحبيها الباحثين عن الحب.

حنان نشرت أكثر من 14 صورة تجمعها بزوجها أمير اليماني بأوقات مختلفة على متن يخت خاص، عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك وعلقت عليهم بقولها: صباح سعيد عليكم وجميل وربنا يسعد قلبنا كلنا يا رب... شكراااااااا من قلبي لكل تهنئه وتمني حياه سعيدة ليا وانا كمان اتمني ان كل حد بيتمني حاجه ربنا ييسرها له ويحققها .. قريب مفاجأة فنيه هامه وانتوا اول حد حيعرف .. بحبكم جدااااااااااااا يا اصحابي.

رسالة الأمل التي غلفت كل الصور وصلت كاملة لجمهور حنان مطاوع الذي بادلها الدعاء بتمني دوام سعادتها مع زوجها وأن يرزقها الله الذرية الصالحة .. ودوام التوفيق بأعمالها الفنية ..

شاهدي ألبوم صور شهر العسل للفنانة حنان مطاوع وتذكري دوما أن هناك أمل!!

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