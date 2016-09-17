5 نصائح لإزالة بقايا الطعام الملتصقة باللثة.. أبرزها المسواك والخيط

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" نصائح لإزالة بعض جزيئات الطعام التى تتعثر بين الأسنان وتلتصق بقايا الطعام فى اللثة، التى من الصعب إزالتها وتؤدى إلى الشعور بعدم الارتياح، كما أن بعض الأشخاص يستخدمون أدوات حادة مثل الدبابيس وغيرها من الممارسات الخطيرة لإزالة الجزيئات الطعام من اللثة.

وفى هذا الصدد، ذكر تقرير بعض النصائح التى تساعد فى إزالة بقايا الطعام من اللثة وتشمل الآتى:

1. عند تناول الطعام خارج المنزل قد تتعلق بقايا الطعام فى اللثة، وقد لا يكون لديك فرشاة أسنان للتعامل معها، فى مثل هذه الحالة استخدم لسانك لإزالة بقايا الطعام، على الرغم من أنه يستغرق وقتا طويلا بل هو خيار أكثر أمانا مقارنة باستخدام دبوس حاد.

2.إذا كنت فى المنزل يمكنك استخدام فرشاة الأسنان الخاصة بك للتخلص من الأشياء العالقة فى اللثة، وأيضا استخدم معجون الأسنان لغسل المنطقة نظيفة بعد إزالة جزيئات الطعام العالقة.

3. غرغرة الفم باستخدام محلول الماء والملح، فهذا يساعد على غسل فمك ويمنع تكاثر البكتيريا، وهذه الممارسة يمكن أن تساعد فى التخلص من جزيئات الطعام العالقة فى اللثة.

4. الخيط هو وسيلة جيدة جدا لإزالة جزيئات الطعام العالقة من اللثة، وإذا واجهت ألم أثناء التنظيف، فإن ذلك يعنى التهاب الأسنان وتحتاج لزيارة الطبيب.

5. إذا كنت فى مطعم سيكون لديك بالتأكيد المسواك، فمن الممكن استخدامه بعناية من أجل التخلص من جزيئات الطعام دون اختراق اللثة، لكن يجب العلم أن المسواك لا يمكن استخدامه باستمرار لأنه قد يضر بأسنانك.