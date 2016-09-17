حملة لمباحث تموين البحر الأحمر على محال المحمول لضبط تسعيرة كروت الشحن

شنت مباحث التموين بالبحر الأحمر بالاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة على المحال التجارية العاملة فى بيع كروت الشحن لمنع الاحتكار والبيع بأسعار مرتفعة، وتمكنت الحملة من ضبط 17 قضية بينها بيع كروت شحن بتسعيرة مختلفة.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد محمد هندى مدير مباحث المديرية يفيد قيام حملة من مباحث التموين برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين لتشديد الرقابة على قضايا الاحتكار وخصوصا كروت شحن الموبايل.

تمكنت الحملة من ضبط 17 قضية تموينية متنوعة بدائرة المحافظة ما بين بيع بأزيد من التسعيرة الجبرية لكروت شحن الموبايل، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، كما تم ضبط قضية امتناع عن بيع بأحد محلات الاتصال بمنطقة الدهار لعدد نحو 500 كارت شحن الموبايل فئة 10 جنيهات ما بين فودافون واتصالات، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات والمتهم والعودة لديوان القسم لاتخاذ اللازم والعرض على النيابة العامة.