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انطلاق الحملة الشعبية المصرية مساء اليوم لدعم و مؤازرة الأشقاء العرب

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انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات “الحملة الشعبية المصرية لدعم ومؤازرة الأشقاء العرب بسوريا واليمن والعراق وليبيا”، بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور، عدد من الجاليات العربية، التي جاء على رأسها جاليات الدول المذكوره في الحمله والتي تشهد صراعات اهليه، كما حضر عدد من المنظمات المجتمع المدني التي تدعم حقوق اللاجئين.

وتضمنت الفعاليات معارض للأعمال اليدوية العربية، من مأكولات، وأقمشة، ومشغولات تعكس ثقافات الدول العربية.
> كما شارك بالفعاليات الفنان المصري بهاء سلطان، الذي أكد مؤازرة الشعب المصري لأشقائه العرب، وشدد على أن دائما ترحب بإخوتها على أراضيها دائما، وتدعمهم.

وذكر الدكتور أشرف فهمي – أحد مؤسسي الحملة، إن ما يحدث في الدول العربية، أصبح أمرا عاديا، وأصبحت مشاهد قتل وذبح الأطفال، واغتصاب الأقصى أمرا مألوفا بالنسبة للعرب، وهذا ما تعمل للوصول إليه دول الاحتلال، التي لها مصلحة قوية في خمول الشعوب العربية، في الدفاع عن أشقائهم.

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