استهداف السفارة الروسية في كييف بمفرقعات

ألقى متطرفون أوكرانيون مفرقعات على السفارة الروسية في كييف في وقت مبكر السبت بحسب الشرطة، وذلك عشية فتح أبوابها لتكون مركز اقتراع للانتخابات البرلمانية الروسية.

وأظهر تسجيل فيديو عرضه الإعلام الأوكراني نحو 20 شابًا يحملون لافتة كتب عليها “مفرقعات اليوم وصواريخ جراد غدا”.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن “الأوكرانيين مجبرون على أن يفعلوا ذلك بموجب ميثاق فيينا”.

إلا أن رئيس وزراء أوكرانيا فولوديمير جروسمان أعلن ان بلاده “لن تحرس العملية الانتخابية لروسيا الاتحادية. وأجهزة تطبيق القانون ستعمل كالمعتاد”.