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الجيش يفاجئ المصري بهدفين في مرماه

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الجيش يفاجئ المصري بهدفين في مرماه الجيش يفاجئ المصري بهدفين في مرماه

حقق فريق طلائع الجيش فوز علي فريق المصري بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بستاد برج العرب بأولي جولات الدوري العام.

نورهان فايد

جاءت المباراة مثيرة ، حيث تقدم الجيش مبكرا في الدقيقة 12 بالهدف الأول عن طريق اللاعب أحمد عيد عبدالملك ‘ وبعدها عزز التقدم اللاعب محمد أشرف في الدقيقة 40 وقبل نهاية الشوط قرر الحكم طرد إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق البورسعيدي بسبب كثرة الإعتراض.

وفي الشوط الثاني عاد فريق المصري للمباراة بإحرازه الهدف الأول عن طريق البديل أحمد سمير المعار من فريق الزمالك ، وبعدها حاول المصري احراز هدف التعادل واضاع لاعبيه عدة فرص لتنتهي المباراة بفوز الجيش بأول ثلاث نقاط في المسابقة.

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