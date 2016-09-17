شريف عبد الرحمن يكشف تفاصيل برنامجه “كلام بفلوس” على “العاصمة”‎

قال شريف عبد الرحمن مقدم برنامج ” كلام بفلوس” على “العاصمة” أثناء لقاءه مع د. سعيد حساسين فى إعادة إطلاق قناة العاصمة إن برنامج ” كلام بفلوس ” هو برنامج اقتصادى اجتماعى يمس المواطن ، ويهتم بالشئون المالية والاقتصاد والبورصة وكل شء له علاقة بالمال.

ووجه شريف الشكر إلى قناة العاصمة على اهتمامها بوجود برنامج اقتصادى يدعم الاقتصاد المصرى ويرصد السلبيات بطريقة مبسطة.

وينطلق برنامج “كلام بفلوس” وهو أول برنامج توك شو اقتصادى على الفضائيات و يذاع البرنامج على قناة العاصمة فى ثوبها الجديد و هو تقديم الإعلامى شريف عبد الرحمن و ترأس تحريره الكاتبة الصحفية عزة نصر مدير تحرير روزليوسف و يناقش البرنامج فى حلقته الاولى غدا الأحد ملف ارتفاع الأسعار و يستضيف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية.

و الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل و الاستثمار جامعة القاهرة، والمستشار مصطفى عبد الغفار خبير التجارة الداخلية و رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك و يذاع البرنامج يوميا من الاحد للخميس لمدة ساعة و نصف تبدا من الخامسة و النصف مساء و يهتم البرنامج بعرض و تحليل جميع الملفات الاقتصادية باسلوب جديد على الفضائيات .

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