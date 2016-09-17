قائد القوات البحرية يشهد تدشين أول قرويطة “جويند” مصرية مصنعة في فرنسا

شهد الفريق أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، السبت، مراسم تدشين أول قرويطة مصرية من طراز «جويند» يتم تشييدها في فرنسا، وذلك في موقع الشركة المصنعة «دي سي ان اس» بمدينة «لوريان» (غرب).

وحضر المراسم هيرفي جييو رئيس شركة المقاولات البحرية الفرنسية «دي سي ان آس» والوفد العسكري المصري للاطلاع على مراحل بناء الكورفيت التي اطلق عليها اسم «الفاتح» وستقتنيها البحرية المصرية بمقتضى الاتفاق الموقع بين البلدين في 2014 لتزويد مصر بـ 4 قرويطات «جويند» على أن يتم تصنيع 3 منها في مصر، في إطار نقل التكنولوجيا.

وأشاد قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع بالتعاون الوثيق مع شركة «دس سي ان اس» وبالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة المستخدمة في مواقعها لتشييد السفن والقطع البحرية.

ومن جانبه، وعد هيرفي جييو، رئيس شركة المقاولات البحرية الفرنسية «دي سي ان آس»، بأن تتسلم مصر خلال بضعة أشهر أول قرويطة جويندمصرية مصنعة في فرنسا.

وأكد المسؤول الفرنسي التزام الشركة بتدريب المهندسين والفنيين المصريين في مقر الشركة بمدينة لوريان الفرنسية، فضلا عن مواكبة تصنيع ثلاث آخرين بالإسكندرية، مذكرا بأنه بحلول عام 2020 ستكون مصر قد حصلت على سبع قطع بحرية تتمتع بقدرات هائلة وتكميلية فيما بينها.

يشار إلى أن القرويطة «جويند»، التي يستغرق بنائها ثلاث سنوات، مزودة بمهبط لطائرة عمودية وبعدة أنواع من الأسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات وتأدية مهام متنوعة.

يواصل الفريق بحري أركان حرب أسامة ربيع زيارته إلى فرنسا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى والتي تسلم خلالها أمس، حاملة المروحيات الثانية «أنور السادات» بميناء «سان نازير» (غرب) إيذانا بانضمامها للبحرية المصرية، حيث من المنتظر أن تصل إلى السواحل المصرية في نهاية الشهر الجاري للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر.

أ ش أ