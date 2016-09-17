أمن السويس يسيطر على حريق المرسى البحرى بالأدبية وينقذ 50 مركب صيد

قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إنه تم إخماد حريق المرسى البحرى تماما، وإنقاذ 50 مركب صيد ولنش نزهة بحرى بمرسى "حسانى" البحرى بالأدبية المطل على خليج السويس.

وأكد مصطفى شحاتة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مركب صيد واثنين من لنشات البحرية اشتعلت بها النيران خلال الحريق داخل المرسى البحرى، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية بذلوا جهودا كبيرة خلال عمليات الإطفاء بالمرسى البحرى حتى تم السيطرة على الحريق.

كانت أكثر من 10 سيارات إطفاء شاركت فى إخماد حريق المرسى عقب اندلاع الحريق بمركب ولنشات النزهة البحرية.