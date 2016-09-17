قائد القوات البحرية يشهد تدشين أول قرويطة "جويند" مصرية مصنعة فى فرنسا

شهد الفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية، اليوم السبت، مراسم تدشين أول قرويطة مصرية من طراز "جويند" يتم تشييدها فى فرنسا، وذلك فى موقع الشركة المصنعة "دى سى ان اس" بمدينة "لوريان".

وحضر المراسم هيرفى جييو رئيس شركة المقاولات البحرية الفرنسية "دى سى ان آس" والوفد العسكرى المصرى للإطلاع على مراحل بناء الكورفيت التى أطلق عليها اسم "الفاتح" وستقتنيها البحرية المصرية بمقتضى الاتفاق الموقع بين البلدين فى 2014 لتزويد مصر بـ 4 قرويطات "جويند" على أن يتم تصنيع 3 منها فى مصر، فى إطار نقل التكنولوجيا.

وأشاد قائد القوات البحرية الفريق أسامة ربيع بالتعاون الوثيق مع شركة "دس سى ان اس" وبالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة المستخدمة فى مواقعها لتشييد السفن والقطع البحرية.

ومن جانبه، وعد هيرفى جييو رئيس شركة المقاولات البحرية الفرنسية "دى سى ان آس" بان تتسلم مصر خلال بضعة أشهر أول قرويطة جويند مصرية مصنعة فى فرنسا.

وأكد المسؤول الفرنسى التزام الشركة بتدريب المهندسين والفنيين المصريين فى مقر الشركة بمدينة لوريان الفرنسية، فضلا عن مواكبة تصنيع ثلاث آخرين بالإسكندرية، مذكرا بأنه بحلول عام 2020 ستكون مصر قد حصلت على سبع قطع بحرية تتمتع بقدرات هائلة وتكميلية فيما بينها.

يشار إلى أن القرويطة "جويند"، التى يستغرق بنائها ثلاث سنوات، مزودة بمهبط لطائرة عمودية وبعدة أنواع من الأسلحة للتعامل مع مختلف التهديدات وتأدية مهام متنوعة.

يواصل الفريق بحرى أركان حرب أسامة ربيع زيارته إلى فرنسا على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى والتى تسلم خلالها أمس، حاملة المروحيات الثانية "أنور السادات" بميناء "سان نازير" (غرب) إيذانا بانضمامها للبحرية المصرية، حيث من المنتظر أن تصل إلى السواحل المصرية فى نهاية الشهر الجارى للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر.