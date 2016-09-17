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موناكو يتابع بدايته الصاروخية في الدوري الفرنسي

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موناكو يتابع بدايته الصاروخية في الدوري الفرنسي موناكو يتابع بدايته الصاروخية في الدوري الفرنسي

نورهان فايد

واصل موناكو انفراده في الصدارة بعد فوزه الصريح على ضيفه رين 3-صفر السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واستعاد فريق الامارة فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن باريس سان جرمان حامل اللقب والذي سحق مضيفه كاين 6-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة.

ورفع لاعبو المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم رصيدهم الى 13 نقطة من 5 مباريات مقابل 10 لكل من سان جرمان ونيس الذي يلعب الاحد مع مونبلييه.

وهذا الفوز السابع على التوالي لموناكو ويأتي بعد نتيجته المميزة امام توتنهام الانكليزي (2-1) في دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع.

وافتتح المهاجم الكولومبي المعروف فالكاو التسجيل لموناكو بكرة رأسية (42)، ليسجل اول اهدافه مع موناكو منذ اب/اغسطس 2014، وذلك بعد خوضه رحلات غير موفقة مع مانشستر يونايتد وتشلسي الانكليزيين.

وتألق بعدها الشاب توماس ليمار (20 عاما) مسجلا هدفين في نهاية اللقاء.

وقال جارديم بعد اللقاء: "اصبح فريقنا يملك خبرة اكبر هذا الموسم واكثر قوة، لكنه ليس كاملا حتى الان".

ويلعب في وقت لاحق بوردو مع انجيه، وديجون مع متز، ولوريان مع ليل، ونانسي مع نانت، وتولوز مع غانغان، على ان يلتقي الاحد سانت اتيان مع باستيا، ومرسيليا مع ليون.

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