طعن شاب سودانى على يد بلطجية بالسويس

طعن بلطجية بمدينة الرحاب بالسويس، اليوم السبت، شابا سودانى الجنسية، طعنات نافذة، مما تسبب فى إصابته بغيبوبة، ونقله إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل، بطعن بلطجية، إسلام محمد فاضل، شاب سودانى الجنسية، يعمل "بائع شاى" بكشك بمدينة الرحاب.

وقال شهود عيان، إن اثنين من البلطجية تشاجرا مع إسلام خلال تواجده بكشك بيع الشاى الذى يعمل به بمدينة الرحاب، وطعناه بأسلحة بيضاء، وناشدت والدة إسلام أمن السويس بسرعة القبض على البلطجية الذين اعتدوا ابنها.

يذكر أن الشاب السودانى إسلام محمد، أنقذ فى شهر مايو الماضى طفلة من الاغتصاب بمدينة الرحاب بالسويس، وكرمه محافظ السويس لشجاعته.