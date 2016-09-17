ضبط صاحب مغسلة سيارات بحوزته كمية من مخدر الحشيش بمرسى علم

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مرسى، علم جنوب البحر الأحمر، من ضبط صاحب مغسلة سيارات، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، تم ضبطه وتحرير محضر اللازم له، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوى، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد رامى الجندى، رئيس مباحث قسم شرطة مرسى علم، يفيد بتمكن النقيبين إسلام ياسين وأحمد ثروت معاونى مباحث القسم، من ضبط المدعو "حجازى. س" 39 سنة، صاحب مغسلة سيارات ومقيم القصير، وبحوزته 13 قطعة حشيش كبيرة الحجم، بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم له، وأمرت نيابة جنوب البحر الأحمر الجزئية، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.