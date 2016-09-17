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توريد 4 أوناش لصيانة الآبار وتشغيل 20 بئرًا بالطاقة الشمسية بـ «الوادى الجديد‎»

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توريد 4 أوناش لصيانة الآبار وتشغيل 20 بئرًا بالطاقة الشمسية بـ «الوادى الجديد‎» توريد 4 أوناش لصيانة الآبار وتشغيل 20 بئرًا بالطاقة الشمسية بـ «الوادى الجديد‎»

المهندس محمد مصطفي وكيل وزارة الري بالوادي الجديد

مراسل «ONA»

يناقش وزير الري والموارد المائية، يوم الثلاثاء القادم، مع وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، في اجتماع موسع بمقر الوزارة سبل توريد 4 أوناش لصيانة الآبار من خلال بروتوكول مُوقع مع وزارة الإنتاج الحربي، وتشغيل 20 بئرًا زراعيًا بالطاقة الشمسية.

وقال المهندس محمد مصطفى وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أن الاجتماع مع وزير الري سوف يكون لبحث وعرض عدة موضوعات متعلقة بقطاع الري بالمحافظة، منها نقل الاعتمادات الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لصالح مصلحة الري والتي سيتم الانتهاء من أعمال النقل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف «مصطفي»، أن الاجتماع سوف يتناول موقف تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية كتجربة أولية بالمحافظة، تمهيدًا لتعميمها علي مستوي المراكز الإدارية، وذلك عقب نجاح التجربة وتشكل رواب منتفعي الآبار بالمحافظة.

كما أوضح «مصطفى»، أنه سيتم عرض موقف تراخيص ابار الاهالي والاستثمار بمراكز ” الخارجة، الداخلة، الفرافرة “، في اجتماع اللجنة العليا للتراخيص يوم الاربعاء القادم.

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