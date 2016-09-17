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العمال المفصولون من أحد الفنادق بالأقصر يتجمهرون أمام ديوان عام المحافظة

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تجمهر عدد من العاملين المفصولين من فندق الجولي فيل المملوك لرجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام ديوان عام محافظة الأقصر وأمام مقر الفندق، اليوم السبت، احتجاجا علي ما وصفوه بالفصل التعسفي .

وقال محمود إبراهيم أحد العاملين المفصولين من الفندق أن الإدارة فصلتهم فصلا تعسفيا بالمخالفة لقانون العمل مشيرا إلي أن عددهم يبلغ نحو 35 عاملا تم فصلهم من الفندق خلال الشهور الأخيرة.

وأشار إبراهيم إلي أنهم سينظمون وقفة احتجاجية غدا الأحد أمام مكتب العمل للمطالبة بعودتهم للعمل والحصول علي مستحقاتهم المالية.

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