أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

موسى: حصر الحالات الحرجة التى تحتاج جراحة بمستشفيات القوات المسلحة بالمجان

Google+ Print
موسى: حصر الحالات الحرجة التى تحتاج جراحة بمستشفيات القوات المسلحة بالمجان موسى: حصر الحالات الحرجة التى تحتاج جراحة بمستشفيات القوات المسلحة بالمجان

أعلن محمد موسى  وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، اليوم السبت ، أنه سيتم حصر جميع الحالات المرضية من أبناء المحافظة  خلال فعاليات القافلة الطبية التابعة لمنطقة الجنوبية العسكرية التي تحتاج الي تدخل جراحي تمهيداً لإرسالها لإجراء هذه العمليات الجراحية بالمجان بمستشفيات الجيش بالمجان .

وقال  أن القافلة الطبية التي أرسلتها القوات المسلحة إلي المحافظة بدأت عملها اليوم بمستشفي الخارجة العام وتستمر حتي يوم 20 سبتمبر الجاري  علي أن تستكمل عملها لخدمة أبناء مركزي الداخلة وبلاط من يوم 21- 24 من نفس الشهر.

وأضاف أن القافلة تضم طبيب بيطري لتوقيع الكشف علي الثروة الحيوانية بالمجان علي هامش فعاليات القافلة الطبية والتي تضم 8 تخصصات طبية ” أنف وأذن وحنجرة ، جلدية ، جراحة عام ، عظام ، أطفال ، باطنية ، أسنان ، نساء وتوليد ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا