موسى: حصر الحالات الحرجة التى تحتاج جراحة بمستشفيات القوات المسلحة بالمجان

أعلن محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، اليوم السبت ، أنه سيتم حصر جميع الحالات المرضية من أبناء المحافظة خلال فعاليات القافلة الطبية التابعة لمنطقة الجنوبية العسكرية التي تحتاج الي تدخل جراحي تمهيداً لإرسالها لإجراء هذه العمليات الجراحية بالمجان بمستشفيات الجيش بالمجان .

وقال أن القافلة الطبية التي أرسلتها القوات المسلحة إلي المحافظة بدأت عملها اليوم بمستشفي الخارجة العام وتستمر حتي يوم 20 سبتمبر الجاري علي أن تستكمل عملها لخدمة أبناء مركزي الداخلة وبلاط من يوم 21- 24 من نفس الشهر.

وأضاف أن القافلة تضم طبيب بيطري لتوقيع الكشف علي الثروة الحيوانية بالمجان علي هامش فعاليات القافلة الطبية والتي تضم 8 تخصصات طبية ” أنف وأذن وحنجرة ، جلدية ، جراحة عام ، عظام ، أطفال ، باطنية ، أسنان ، نساء وتوليد ” .