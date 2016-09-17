بالفيديو - بايرن يعاقب إنجولشتات على كسر نظافة شباكه بثلاثية

(إفي): واصل بايرن ميونيخ هوايته المفضلة في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه إنجولشتات بثلاثة أهداف لواحد اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وعلى ملعب أليانز أرينا عاقب النادي البافاري إنجولشتات على تقدمه بهدف مبكر سجله داريو ليزكانو (ق8) حيث أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل (ق12) بينما سجل شابي ألونسو الهدف الثاني (ق50) قبل أن يكمل رافينيا ألكانتارا الثلاثية (ق84).

وكان هدف ليزكانو هو الأول في مرمى بايرن ميونيخ هذا الموسم في كل البطولات.

وبهذا الفوز واصل بايرن ميونخ تصدر البوندزليجا بتسع نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات فيما تجمد إنجولشتات عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

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