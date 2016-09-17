أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - بايرن يعاقب إنجولشتات على كسر نظافة شباكه بثلاثية

Google+ Print
بالفيديو - بايرن يعاقب إنجولشتات على كسر نظافة شباكه بثلاثية بالفيديو - بايرن يعاقب إنجولشتات على كسر نظافة شباكه بثلاثية

(إفي): واصل بايرن ميونيخ هوايته المفضلة في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه إنجولشتات بثلاثة أهداف لواحد اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وعلى ملعب أليانز أرينا عاقب النادي البافاري إنجولشتات على تقدمه بهدف مبكر سجله داريو ليزكانو (ق8) حيث أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل (ق12) بينما سجل شابي ألونسو الهدف الثاني (ق50) قبل أن يكمل رافينيا ألكانتارا الثلاثية (ق84).

وكان هدف ليزكانو هو الأول في مرمى بايرن ميونيخ هذا الموسم في كل البطولات.

وبهذا الفوز واصل بايرن ميونخ تصدر البوندزليجا بتسع نقاط حصدها من ثلاثة انتصارات فيما تجمد إنجولشتات عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين