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تقرير في الجول - كلوب يوقف رقم شخصي لأنطونيو كونتي

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تقرير في الجول - كلوب يوقف رقم شخصي لأنطونيو كونتي تقرير في الجول - كلوب يوقف رقم شخصي لأنطونيو كونتي

أنهى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الرقم الشخصي الخاص بالمدرب أنطونيو كونتي في عدد المباريات بدون خسارة على ملعب الفرق التي يدربها في الدوري وذلك بعد التفوق عليه بهدفين لهدف أمس الجمعة على ستامفورد بريدج.

المدير الفني السابق ليوفنتوس لم يتعرض للخسارة على ملعب فريقه منذ السادس من يناير لعام 2013 عندما نجح إيكاردي لاعب سامبدوريا السابق في إسقاط رجال المدرب كونتي بتسجيله لهدفين مقابل هدف وحيد لسيبستيان جيوفينكو.

ومنذ ذلك الحين لم ينجح أحد في إسقاط المدرب الإيطالي حتى رحيله عن البيانكونيري في صيف 2014 فطوال 28 مباراة على يوفنتوس أرينا حتى رحيله عن السيدة العجوز تعادل في مناسبتين فقط أمام جنوى وكالياري ولم يخسر مطلقا وفاز في البقية.

وذهب كونتي لتدريب إيطاليا لمدة عامين قبل العودة لتدريب الأندية من بوابة تشيلسي اللندني والذي لعب معه 5 مباريات محلية حتى الآن منهم ثلاثة على ستامفورد بريدج.

كونتي تفوق وفاز في أول مباراتين ولكن رصيده من عدم الخسارة على ملعبه توقف عند 30 مباراة عندما أهدى لوفرين وهيندرسون الثلاث نقاط للريدز على حساب تشيلسي في معقلهم لينهي رجال المدرب كلوب رقم كونتي الشخصي.

30 مباراة متتالية منهم تعادلين فقط، رجال كونتي سجلوا خلال تلك الفترة 66 هدف ولم تهتز شباكهم سوى في 19 مناسبة.

المدرب الإيطالي سيبدأ من جديد سلسلة جديدة في المباريات المقبلة وأمله كسر رقمه السابق وتحقيق رقم أفضل من رقم السبيشال وان جوزيه مورينيو مع تشيلسي والذي صمد 77 مباراة متتالية بدون خسارة على ستامفورد بريدج وهو رقمه القياسي.

شاهد أهداف المباراة

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