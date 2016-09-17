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بالفيديو - دورتموند يستفيق في الدوري بسداسية جميلة

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بالفيديو - دورتموند يستفيق في الدوري بسداسية جميلة بالفيديو - دورتموند يستفيق في الدوري بسداسية جميلة

عاد بروسيا دورتموند لدرب الإنتصارات بسداسية نظيفة على دارمشتات في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

واستفاق دورتموند عقب سقوطه المفاجئ امام لايزبيج في الجولة الماضية، حيث فاز بسداسية نظيفة على دارمشتات في تكرار لنفس نتيجة مباراته الأخيرة بدوري الأبطال على ليجا وارسو البولندي.

وحملت سداسية "أسود فستفاليا" توقيع كل من جونزالو كاسترو (ق7) و(ق78) وأدريان راموس (ق48) وكريستيان بوليسيتش (ق54) وسباستيان روده (ق85) وإمري مور (ق88).

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بروسيا دورتموند إلى ست نقاط في المركز الرابع، بينما يظل دارمشتات في المركز الثالث عشر بثلاث نقاط حصدها من فوز يتيم.

شاهد الأهداف

وواصل لايبزيج مفاجآته بالفوز على مضيفه هامبورج برباعية نظيفة على ملعب آيمتيش

آرينا، حيث سجل له ايميل فورسبيرج (ق66) من ضربة جزاء وتيمو ويرنير (ق72) و(ق77) ودافي سيلك (ق91).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النادي الصاعد حديثا للبوندزليجا إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن كولن الثالث، بينما تجمد رصيد هامبورج إلى نقطة واحدة بالمرتبة الـ16.

وشهدت نفس الجولة اليوم تعادل هوفنهايم مع فولسفبورج سلبيا وفوز آينتراخت فرانكفورت على باير ليفركوزن بهدفين لواحد، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن المتذيل.

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فيديو اليوم السابع

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