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متجاهلا يونايتد.. جوارديولا: بورنموث أفضل فريق واجهته فهو لا يلعب الكرات العالية

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متجاهلا يونايتد.. جوارديولا: بورنموث أفضل فريق واجهته فهو لا يلعب الكرات العالية متجاهلا يونايتد.. جوارديولا: بورنموث أفضل فريق واجهته فهو لا يلعب الكرات العالية

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن بورنموث هو أفضل فريق هجومي واجهه حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

وتأتي تصريحات جوارديولا بعد أن هزم بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي في الجولة الخامسة من البطولة.

وتجاهل جوارديولا فريق مانشستر يونايتد الذي تغلب عليه في الدربي بالأسبوع الماضي.

وقال جوارديولا عقب المباراة "الضغط العالي الذي نفذناه لم يكن رائعا اليوم، كانت لدينا مشاكل مع هجمات بورنموث لكننا صنعنا العديد من الهجمات المرتدة".

وأضاف "بورنموث أفضل فريق لعبنا أمامه هذا الموسم، باقي المنافسين كانوا يلعبون كرات طولية فقط".

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