بالفيديو - أتلتيكو يستعد لبرشلونة بخماسية في مرمى خيخون

(إفي): أمطر أتليتكو مدريد شباك ضيفه سبورتنج خيخون بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأطمأن مدرب الاتلتي دييجو سيميوني على عودة الماكينة التهديفية للفريق بعد تزايد الشكوك حولها في الفترة الاخيرة، قبل مواجهة برشلونة على ملعب كامب نو يوم الاربعاء المقبل في الجولة الخامسة بالليجا.

تناوب على تسجيل خماسية الروخيبلانكوس أنطونيو جريزمان (ق2 و31) وكيفين جاميرو (ق5) وفرناندو توريس (ق72 و91)، ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث مؤقتا، في حين تجرع خيخون هزيمته الاولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند سبع نقاط في المرتبة الخامسة.

افتتح جريزمان التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بعدما ضغط كيفين جاميرو على الدفاع لينتزع كرة طولية ويمررها إلى اللاعب الفرنسي على خط المنطقة ليودعها الأخير الشباك بسهولة على يسار الحارس ايفان كويلار.

وضاعف جاميرو النتيجة بعدها بثلاث دقائق بعد مرواغته للدفاع داخل المنطقة وسدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك على يسار الحارس.

وقطع جريزمان الطريق على الضيوف في العودة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 31 من تسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة على يمين الحارس.

وحرم القائم الاتلتي من إنهاء الشوط الاول برباعية بتصديه لتسديدة البلجيكي يانيك كاراسكو الذي تلاعب بالدفاع داخل المنطقة وأطلق كرة قوية ارتطمت بالقائمة في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 67 تسلم جريزمان برأسه كرة طولية على حدود المنطقة وسددها مباشرة بيسراه ولكنها ذهبت إلى جوار القائم بسنتيمترات.

وبعد ثلاث دقائق من دخوله الملعب بديلا لجريزمان، أحرز فرناندو توريس الهدف الرابع في الدقيقة 71 بعدما حول تمريره من أنخل كوريا الذي راوغ الدفاع ببراعه من الناحية اليسرى ومررها للمهاجم الاسباني الذي استبق الحارس وووضعها من أمام أقدامه داخل الشباك.

وأكمل توريس الخماسية في الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

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