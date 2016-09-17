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توريس بعد خماسية أتليتكو: هذا توقيت جيد لزيارة برشلونة

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توريس بعد خماسية أتليتكو: هذا توقيت جيد لزيارة برشلونة توريس بعد خماسية أتليتكو: هذا توقيت جيد لزيارة برشلونة

(إفي): قال مهاجم أتليتكو مدريد فرناندو ترويس عقب الفوز على سبورتنج خيخون بخماسية نظيفة في الجولة الرابعة من الليجا إن هذا "توقيت جيد لزيارة برشلونة" على ملعب كامب نو الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة.

وبخصوص تحسن مستوى الفريق قال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "كنا نعرف أننا نعمل على الطريق الصحيح من أجل التسجيل".

وعن تمكن أغلب مهاجمي الفريق من التسجيل قال "هذا أمر جميل. أعتقد أن هذا توقيت جيد لزيارة برشلونة. إنه أصعب خصم في السنوات الأخيرة. سنخوض المباراة بثقة".

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث مؤقتا، في حين تجرع خيخون هزيمته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند سبع نقاط في المرتبة الخامسة.

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