تغريدة – جمهور أرسنال عن النني.. من ' ماذا تفعل يا فينجر ' لـ ' أفضل من بوجبا '

تغيرت آراء جمهور أرسنال عن مشاركة محمد النني في مكان أليكس إيوبي في الدقيقة 77، وليس أي تغير، بل تغير تام.

وفور مشاركة النني سجل هال سيتي هدفه الأول والنتيجة 2-1 لأرسنال.

ننتقل إلى التغييرات التي لخصت 13 دقيقة من مشاركة النني، والتي شهدت صناعته لهدف جرانيت جاكا الرابع لأرسنال.

"النني في مكان إيوبي؟ هذا غير منطقي! ما هي خطتنا الآن؟

Elneny for Iwobi makes absolutely no sense. What's our formation now?

"حقا سيشارك النني!"

Lol.... We are actually bringing on Elneny

"مشاركة النني سيئة لعقلية فريقنا، النتيجة قد تتحول لـ2-2 بكل سهولة الآن".

Bringing on ElNeny is bad for the mentality too, we could easily end up 2-2 here

"فينجر سيكون مجنونا ن لم يشرك بيريز أو جيرو الآن! لا سبب لوجود النني وكوكلين وجاكا في نفس الملعب!".

Wenger will be mental not to bring on Perez or Giroud right now. 'Cos there's no reason why Elneny, Coq & Xhaka should be on the same pitch

أما بعد صناعة النني لهدف جاكا، اختلفت آراء الجماهير تماما!

"النني بصناعة رائعة!".

Elneny with the superb assist.

"صناعة هدف للنني.. أكثر مما حققه بوجبا".

An assist for Elneny, more than Pogba has achieved

"صناعة رائعة للنني لهدف جاكا.. انظر كيف وضعها له على طبق!".

What an assist by Elneny for the Xhaka goal. Look at the way he just puts it on a plate for him.

"صناعة رائعة للنني هنا!"

Sensational assist by Elneny there

"النني أفضل من بوجبا! لعب مباريات أفضل منه كثيرا وهو قادم من دكة البدلاء!".

Elneny is better than Pogba! He's had a way better games than him so far, and Elneny comes off the bench.