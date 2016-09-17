مؤمن زكريا يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي و "متعب أنطوي" على دكة البدلاء.

نورهان فايد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل، علي ملعب بتروسبورت، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي.

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، محمد نجيب، باسم علي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مؤمن زكريا، وليد سليمان، عمرو جمال.

بينما يأتي على دكة البدلاء كلا من: محمد الشناوي، محمد هاني، صبري رحيل، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، جون أنطوي، عماد متعب.

شبكةعيونالإخبارية

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