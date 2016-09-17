السيطرة على حريق هائل بمستودع للأخشاب بمنطقة الصليبية بالكويت

أعلنت الإدارة العامة الكويتية للاطفاء السيطرة على حريق هائل شب، اليوم السبت، في مستودع للاخشاب تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع في منطقة الصليبية.

وذكرت الإدارة في بيان لها أنها بعد تلقي بلاغ عن اندلاع حريق هائل في مستودع للأخشاب وجهت سبع فرق من مراكز جليب الشيوخ والصليبيخات والمدينة والاسناد والسالمية وصبحان والجهراء الى مكان الحريق للتعامل معه.

وأكد البيان ان رجال الإطفاء سارعوا بمحاصرة منطقة الحريق لعدم انتقال النيران الى باقي المستودعات التي تحتوي على بضائع قدرت قيمتها بملايين الدنانير مشيرا الى ان محتويات المستودع تمثلت في أخشاب ومواد سريعة الاشتعال وفحم وخزانات ديزل.

أ ش أ