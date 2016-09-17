أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

السيطرة على حريق هائل بمستودع للأخشاب بمنطقة الصليبية بالكويت

Google+ Print
السيطرة على حريق هائل بمستودع للأخشاب بمنطقة الصليبية بالكويت السيطرة على حريق هائل بمستودع للأخشاب بمنطقة الصليبية بالكويت

أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة الكويتية للاطفاء السيطرة على حريق هائل شب، اليوم السبت، في مستودع للاخشاب تبلغ مساحته حوالي 3000 متر مربع في منطقة الصليبية.

وذكرت الإدارة في بيان لها أنها بعد تلقي بلاغ عن اندلاع حريق هائل في مستودع للأخشاب وجهت سبع فرق من مراكز جليب الشيوخ والصليبيخات والمدينة والاسناد والسالمية وصبحان والجهراء الى مكان الحريق للتعامل معه.

وأكد البيان ان رجال الإطفاء سارعوا بمحاصرة منطقة الحريق لعدم انتقال النيران الى باقي المستودعات التي تحتوي على بضائع قدرت قيمتها بملايين الدنانير مشيرا الى ان محتويات المستودع تمثلت في أخشاب ومواد سريعة الاشتعال وفحم وخزانات ديزل.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا