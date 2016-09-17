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مطار الأقصر يستقبل 1527 من حجاج الصعيد ابتداءً من 26 سبتمبر الجاري‎

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مطار الأقصر يستقبل 1527 من حجاج الصعيد ابتداءً من 26 سبتمبر الجاري‎ مطار الأقصر يستقبل 1527 من حجاج الصعيد ابتداءً من 26 سبتمبر الجاري‎

مطار الأقصر_أرشيفية

قال أحمد عبد اللطيف، مدير مكتب للطيران بمطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، أن المطار سيشهد يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر الجاري وصول أول رحلتين للحجاج العائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لفريضة الحج لهذا العام الاولى برقم 680 فى تمام الساعة الواحدة إلا الثلث ظهرًا، وتحمل على متنها 148 حاجًا، والثانية برقم 278 فى تمام الساعة التاسعة، وتحمل على متنها 263 حاجًا، كما تصل رحلة ثالثة برقم 672 فى السابعة والثلث من مساء يوم الأربعاء 28 من سبتمبر وتحمل على متنها 239 حاجًا.

وأضاف عبداللطيف :”كما يشهد يوم الجمعة 30 سبتمبر وصول 4 رحلات، الأولى برقم 676 فى تمام الساعة الثالثة والنصف فجرًا وتحمل على متنها 122 حاجًا، والثانية برقم 696 فى تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحًا وتحمل على متنها 234 حاجًا، والثالثة برقم 640 فى الساعة الواحدة إلا الثلث ظهرًا وتحمل على متنها 261 حاجًا، والرحلة الرابعة برقم 678 فى الساعة التاسعة مساءًا وتحمل على متنها 260 حاجًا.

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