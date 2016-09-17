الانتهاء من تأسيس وفرش 7 مدارس بـ 3 مراكز إدارية بـ «الوادى الجديد»‎

مراسل «ONA»

انتهت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، من تأسيس وفرش 7 مدارس بـ 3 مراكز إدارية بالمحافظة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقال «ميسرة حريف»، مدير التخطيط بقطاع التعليم بالوادى الجديد، انه تم فرش وتأسيس مدارس «فلسطين للتعليم الأساسي» ، «صنعاء الابتدائية»، «بولاق للتعليم الأساسي» بمركز الخارجة ، ومدارس «بئر 5 غرب الموهوب»، «عين الرخا»، «الصحوة»، للتعليم الأساسي بمركز الداخلة ، «مدرسة بئر 4»، بقرية أبو منقار للتعليم الأساسي بمركز الفرافرة.

كما أضاف «حريف»، أن المديرية بصدد استلام مدرسة قرية الكفاح الثانوية الصناعية للبنات بمركز الفرافرة خلال الفترة الحالية تمهيدًا لدخولها الخدمة مباشرة.