500 ألف جنيه لمشروعات الإنارة وتحسين البيئة بقري القصر بالداخلة بالوادى الجديد‎

مراسل «ONA»

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم السبت، عن اعتماد 500 ألف جنيه لإقامة مشروعات الإنارة وتحسين البيئة بقري القصر.

وقال «سيد بدر»، رئيس الوحدة المحلية لقري القصر، أنه جاري طرح مشروع إنارة تقسيمات الشباب بقريتي «القصر الأم، عين الدير»، مع الإعداد لتوريد معدات رفع المخلفات والقمامة، وشراء سيارات نظافة،على أن تكون التكلفة الإجمالية لمشروعات تحسين البيئة بالمحافظة 250 ألف جنيه.

وأضاف «بدر»، أنه جاري حاليًا رفع كفاءة وتجميل مداخل قري القصر، ضمن خطة التنمية المحلية الموحدة لمركز الداخلة للعام المالي الجاري 2016/2017.