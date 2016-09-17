توفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في الجمعيات الفئوية بـ «الوادي الجديد‎»

أعلن اللواء «محمود عشاوى» محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أن المحافظة تسعي خلال الفترة الحالية لتوفير الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة بالجمعيات الفئوية بأسعار مخفضة.

وقال «عشماوى»، أن المحافظة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمة، وبلغ عدد المدارس التى أجريت لها صيانة شاملة هذا العام 14 مدرسة بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه.

وأضاف «عشماوى»، انه سيتم وضع خطة لتنشيط السياحة الداخلية بالتنسيق بين قطاع التعليم العام والأزهر بالمحافظة من خلال تنظيم رحلات للمناطق الأثرية والسياحية لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية.