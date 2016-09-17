نشرة ONA| عودة الحياة اليوم..رزان مغربي تقدم “ضربة حظ”..لميس الحديدي تقدم (4+1)..رانيا محمود ياسين تقلد فاهيتا وشوبير

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قال الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج ” الحياة اليوم” على شاشة الحياة، في تصريح خاص لوكالة ONA، إن البرنامج يعود الليلة ويناقش مشاكل وسلبيات التعليم..للمزيد

عرضت قناة الحياة منذ قليل برومو برنامج الفنانة رزان مغربي الجديد ” ضربة حظ” ومن المقرر عرضه قريبا..للمزيد

تعود الإعلامية لميس الحديدي إلى برنامجها هنا العاصمة، اليوم السبت، وتبدأ الأسبوع بفقرة جديدة اسمها “٤ + ١” وهي فقرة جدالية أسبوعية تترك فيها لميس كرسي المذيع وتشارك أربعة شخصيات في النقاش حول أكثر خمسة موضوعات أثارت جدلًا خلال الأسبوع..للمزيد

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريحات لوكالة «ONA»، إنها تقمصت شخصيات عدة خلال العرض المسرحى “مغلق لدواعش أمنية” التي تشارك فيه، حيث جسدت دور الرائد مريم والذي يتنكر في عدة شخصيات موضحة أنها تقمصت شخصية الدمية أبلة فاهيتا..للمزيد

رصدت وكالة «ONA» قائمة الإعلاميين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من مختلف القنوات الفضائية المصرية لتغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضوره اجتماع الجمعية العمومية ..للمزيد