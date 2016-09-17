صحيفة: مستشار النمسا يتراجع عن موقفه من محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج الأسبوعية الألمانية نقلا عن مشاركين في قمة للاتحاد الأوروبي في براتيسلافا أن المستشار النمساوي كريستيان كيرن تراجع عن دعوته لإنهاء محادثات الانضمام للتكتل مع تركيا.

ووفقا لطبعة أولية من الصحيفة التي ستنشر يوم الأحد قال كيرن في براتيسلافا “الآن ليس هو أفضل توقيت لطلب إنهاء مفاوضات الانضمام.”

وبحسب رويترز قال كيرن في أغسطس إنه سيبدأ محادثات مع قادة أوروبيين لوقف المحادثات الجارية بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب ما قال إنه أوجه قصور في المعايير الديمقراطية والاقتصادية في البلاد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب المستشار النمساوي للتعليق.