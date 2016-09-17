أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صحيفة: مستشار النمسا يتراجع عن موقفه من محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

Google+ Print
صحيفة: مستشار النمسا يتراجع عن موقفه من محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي صحيفة: مستشار النمسا يتراجع عن موقفه من محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

كريستيان-كيرن-المستشار-النمساوي

ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج الأسبوعية الألمانية نقلا عن مشاركين في قمة للاتحاد الأوروبي في براتيسلافا أن المستشار النمساوي كريستيان كيرن تراجع عن دعوته لإنهاء محادثات الانضمام للتكتل مع تركيا.

ووفقا لطبعة أولية من الصحيفة التي ستنشر يوم الأحد قال كيرن في براتيسلافا “الآن ليس هو أفضل توقيت لطلب إنهاء مفاوضات الانضمام.”

وبحسب رويترز قال كيرن في أغسطس إنه سيبدأ محادثات مع قادة أوروبيين لوقف المحادثات الجارية بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب ما قال إنه أوجه قصور في المعايير الديمقراطية والاقتصادية في البلاد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب المستشار النمساوي للتعليق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا