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الأردن تدين مقتل أحد رعاياها على يد قوات الإحتلال الإسرائيلية

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الأردن تدين مقتل أحد رعاياها على يد قوات الإحتلال الإسرائيلية الأردن تدين مقتل أحد رعاياها على يد قوات الإحتلال الإسرائيلية

الخارجية الأردنية_أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، قتل الجيش الإسرائيلي للأردني سعيد العمرو في القدس أمس، مؤكدة أنها “ستتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأردنية صباح الرافعي – في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) عربية – أن بلادها تندد بالفعل “الهمجي” للجيش الإسرائيلي لإطلاقه النار بشكل متعمد على مواطن أردني”.

وشككت الرافعي برواية الشرطة الإسرائيلية من أن العمرو حاول طعن شرطية إسرائيلية، وقالت إن “البيان (الإسرائيلي) ذكر صراحة أنه لم يصب أي جندي أو شرطي إسرائيلي في الحادثة”، موضحة أن الشهيد العمرو كان دخل الأراضي الفلسطينية – الخميس الماضي – ضمن فوج سياحي لزيارة القدس.

وأشارت إلى أن الأردنية، تتابع القضية للوقوف على كافة التفاصيل وكذلك لتسليم الجثمان لذويه، ليتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة دوليا في حالات مماثلة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أفادت أمس بأن سعيد العمرو قتل برصاص شرطية بعد أن حاول طعنها عند “باب العامود” أحد المداخل الرئيسية إلى المدينة القديمة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ا ش ا

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