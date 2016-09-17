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مختار: أداء الاتحاد جيد بالنسبة لأول مباراة في الدوري

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مختار: أداء الاتحاد جيد بالنسبة لأول مباراة في الدوري مختار: أداء الاتحاد جيد بالنسبة لأول مباراة في الدوري

قال مختار مختار مدرب الاتحاد السكندري إن أداء فريقه في الفوز على المقاولون العرب في الجولة الأولى من المسابقة كان مرضيا.

وفاز زعيم الثغر على ذئاب الجبل 3-1 في الجولة الأولى للمسابقة.

وقال مختار في المؤتمر الصحفي للقاء: "راض عن الأداء وسعيد بتحقيق أول 3 نقاط".

وأضاف "هذا يعطي دفعة لنا في انطلاق المسابقة".

وواصل "الأداء جيد جدا كونها أول مباراة يخوضها الفريق، وسنتحسن تدريجيا".

وشرح "سأعمل على إصلاح سلبيات الدفاع في الفترة المقبلة".

وأتم "أفضل ما في اللقاء هو إحراز كاسونجو كاتونجو وأحمد الشيخ لهدفي اللقاء خصوصا كاتنجو الوافد الجديد".

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فيديو اليوم السابع