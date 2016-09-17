مطار الأقصر ينهي استعداداته لإستقبال الحجاج

أنهت سلطات مطار الأقصر الدولي برئاسة اللواء طيار هشام الحسينى مدير المطار استعداداتها لإستقبال الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لفريضة الحج لهذا العام بوضع خطة محكمة لاستقبال 1527 من حجاج الصعيد.

وقال بخيت خيرى مدير العلاقات العامة بالمطار فى تصريح اليوم إنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة العاملة في المطار لاستقبال الحجيج بالمطار والحيلولة دون حدوث أي تكدس أو ازدحام داخل صالة الوصول مشيرا الى انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتوفير كافة التجهيزات الفنية والإدارية والخدمات الإسعافية ووضع خطة لزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة وضباط الجوازات ومأمورى الجمارك لإنهاء الاجراءات الجمركية.

وأضاف أنه تم تفعيل أجهزة الكشف عن المتفجرات ومراجعة كاميرات المراقبة وعددها 127 كاميرا ومراجعة سيارات الاطفاء السبع المتواجدة بالمطار وسيارات الاسعاف الثلاث مشيرا الي انه تمت مراجعة محطات توليد الكهرباء الاربع المتواجدة بالمطار والتي بها 17 مولدا جاهزين للاستخدام في حال انقطاع تيار الكهرباء القادم من المدينة.

أضاف أحمد عبد اللطيف مدير مكتب مصر للطيران بالمطار أن أول رحلتين ستصلان يوم 26 سبتمبر القادم وعلى متنها411 حاجا كما يشهد يوم الجمعة 30 سبتمبر وصول 4 رحلات ليبغ عدد الحجاج الوافدين 1527 حاجا من حجاج الصعيد.

أ ش أ