أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مطار الأقصر ينهي استعداداته لإستقبال الحجاج

Google+ Print
مطار الأقصر ينهي استعداداته لإستقبال الحجاج مطار الأقصر ينهي استعداداته لإستقبال الحجاج

مطار الأقصر_أرشيفية

أنهت سلطات مطار الأقصر الدولي برئاسة اللواء طيار هشام الحسينى مدير المطار استعداداتها لإستقبال الحجاج العائدين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم لفريضة الحج لهذا العام بوضع خطة محكمة لاستقبال 1527 من حجاج الصعيد.

وقال بخيت خيرى مدير العلاقات العامة بالمطار فى تصريح اليوم إنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة العاملة في المطار لاستقبال الحجيج بالمطار والحيلولة دون حدوث أي تكدس أو ازدحام داخل صالة الوصول مشيرا الى انه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لتوفير كافة التجهيزات الفنية والإدارية والخدمات الإسعافية ووضع خطة لزيادة أعداد موظفي العلاقات العامة وضباط الجوازات ومأمورى الجمارك لإنهاء الاجراءات الجمركية.

وأضاف أنه تم تفعيل أجهزة الكشف عن المتفجرات ومراجعة كاميرات المراقبة وعددها 127 كاميرا ومراجعة سيارات الاطفاء السبع المتواجدة بالمطار وسيارات الاسعاف الثلاث مشيرا الي انه تمت مراجعة محطات توليد الكهرباء الاربع المتواجدة بالمطار والتي بها 17 مولدا جاهزين للاستخدام في حال انقطاع تيار الكهرباء القادم من المدينة.

أضاف أحمد عبد اللطيف مدير مكتب للطيران بالمطار أن أول رحلتين ستصلان يوم 26 سبتمبر القادم وعلى متنها411 حاجا كما يشهد يوم الجمعة 30 سبتمبر وصول 4 رحلات ليبغ عدد الحجاج الوافدين 1527 حاجا من حجاج الصعيد.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى