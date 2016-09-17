مدرب الوداد لـ في الجول: هذه هي أسباب الخسارة.. وسترون فريقنا الحقيقي في الإياب

الخسارة بأربعة أهداف في مباراة الذهاب بنصف نهائي أبطال إفريقيا هي فارق كبير يصعب تعويضه، لكن الوداد عليه أن يحقق نتيجة في مباراة الإياب.

الوداد البيضاوي خسر بنتيجة 4-0 في لقاء الذهاب من الزمالك، ولقاء الإياب يقام يوم السبت المقبل.

موسى نداو النجم السنغالي السابق والمدرب المؤقت الحالي للوداد المغربي يرى أن فريقه يجب أن يظهر معدنه الحقيقي في لقاء الإياب على الرغم من ضخامة الفارق التهديفي.

FilGoal.com حاور نداو عقب مباراة الزمالك مع الوداد في القاهرة..

مشكلة الوداد

صرح نداو لـFilGoal.com "مشكلتنا أننا لعبنا كما لو كنا أطفالا في الـ10 من عمرهم، ولذلك فالنتيجة طبيعية لأننا لعبنا بطريقة سيئة جدا جدا".

وأضاف "ما لم يكن طبيعيا الأهداف التي أهديناها للزمالك".

واستطرد "لم يصدق أحد النتيجة، ولم يعتقد أحد أن هذا سيحدث، السبب الرئيسي وراء الخسارة كان نحن من أهدينا الزمالك الفوز".

وتابع "لا أتحدث هنا عن ركلة الجزاء لأنها لم تكن كذلك، لكن حول بقية الأهداف، كان هناك سببا لسنا سيئين هكذا، لكنها كانت مباراة سيئة جدا من الوداد كأننا لم نأتي لها".

مباراة الإياب

ماذا عن مباراة الإياب هل يتمكن الوداد من العودة؟ أجاب نداو "الأهداف التي تلقيناها كثيرة، فارق 4 أهداف كثير الآن، لكن في كل مباراة علينا أن نحقق نتيجة جيدة لكي يرى المشجعون في المغرب ذلك".

وأكمل "لكن تسجيل 5 أو 4 أهداف صعب للغاية، لكننا سنرى الوداد الحقيقي بعد أسبوع في المغرب".

وأتم حديثه حول من يتولى مهمة قيادة الفريق عقب إقالة المدرب جون توشاك "أنا لازلت موجودا وسأقود الفريق لا مشكلة، سأقوده في المباراة المقبلة".

وكان الوداد قد أقال مدربه توشاك عقب الخسارة من الزمالك. (طالع التفاصيل)