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أرقام في الجول - أحمد عيد يسجل هدفا ' تاريخيا ' ويهدد عرش نجم الأهلي في الدوري

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أرقام في الجول - أحمد عيد يسجل هدفا ' تاريخيا ' ويهدد عرش نجم الأهلي في الدوري أرقام في الجول - أحمد عيد يسجل هدفا ' تاريخيا ' ويهدد عرش نجم الأهلي في الدوري

سجل أحمد عيد عبد الملك نجم طلائع الجيش والزمالك السابق أول أهداف فريقه في الدوري المصري لموسم 2016-2017 في شباك المصري بالجولة الأولى للمسابقة.

وأحرز أحمد عيد الهدف في الدقيقة 13 من كرة عرضية حولها بالرأس في الشباك.

وبات الهدف هو رقم 74 لأحمد عيد في تاريخه بالدوري المصري، وهو الرقم الذي عادل به إجمالي أهداف عماد متعب نجم هجوم الأهلي برصيد 74 هدفا.

ويتصدر متعب قائمة هدافي الدوري التاريخيين من لاعبي الجيل الحالي، فيما يتصدرها حسن الشاذلي برصيد 173 هدفا.

وبالهدف رقم 74 تعادل أحمد عيد مع أكرم عبد المجيد مهاجم بلدية المحلة والزمالك والقناة والمعادن (جولدي) السابق.. وأيضا تساوى مع أيقونة الزمالك الراحل حمادة إمام بالرصيد ذاته، بالإضافة لمتعب.

القائمة

وتضم قائمة هدافي الدوري التاريخيين وفقا لموقع إحصائيات كرة القدم المصرية..

الأسماء التالية:

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أما أحمد عيد عبد الملك فبعد هدفه في المصري سجل في كل البطولات 101 هدفا. بواقع 74 في الدوري و10 في كأس و17 في بطولات إفريقيا، هذا مع كل الأندية التي لعب لها (أسوان - حرس الحدود - الزمالك - الجيش)

الاحصائية أعدها د. طارق السعيد.

http://egyptianfootball.net/

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