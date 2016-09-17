رئيس جامعة بنها يطمئن على استعداد المدن الجامعية للعام الدراسى الجديد

تفقد الدكتور السيد القاضى، رئيس جامعة بنها -من خلال عدة جولات- المنشآت الجامعية المختلفة فى إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد حيث تفقد رئيس الجامعة اليوم المدينة الجامعية بمشتهر للاطمئنان على أعمال التجهيزات بها.

وشملت جولة رئيس جامعة بنها التى رافقه خلالها الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن ووحيد خلوى أمين عام الجامعة للشئون الإدارية والدكتور حسام محمود المشرف على المدينة الجامعية بشبرا والدكتور راشد زغلول المشرف على المدينة الجامعية بمشتهر والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، وتفقد أعمال الصيانة بجميع أنواعها وغرف تسكين الطلاب والطالبات والمطاعم والملاعب وأماكن ممارسة الأنشطة الطلابية.

وأكد القاضى خلال الجولة ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدن الجامعية وزيادة عمال النظافة لتجهيز أماكن التسكين استعدادًا لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

كما تابع رئيس الجامعة أعمال إزالة الأرضية الخاصة بملعب المدينة الجامعية لأنه غير مطابق للمواصفات وزراعته بالنجيل الصناعى فضلاً عن تركيب استراحات للطلاب حول الملعب.