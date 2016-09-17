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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حاراً إلى حار نسبيا نهاراً ويكون معتدلاً ليلاً ومغبرا  أحياناً على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار أحياناً والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا ظهرا مع السحب الركامية مثيرة للغبار والاتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر وإحتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف .

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الليل والصباح الباكر  تتحول إلى شمالية غربية  / 26 - 32 / 36 كم/ساعة خلال فترتي الظهيرة والمساء .    

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و17 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء .
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    39      29              80       25 .
> دبي                        39      30              85       30 .
> الشارقة                   38      29              85       35.
> عجمان                    39      30              80       30.
> أم القيوين                38       29             85        30 .
> رأس الخيمة             39       28             85        35 .
> الفجيرة                   34       29             90       65.
> العين                     40       27              65       25 .
> ليوا                       41      26               90       20 .
> الرويس                  40      28               95       25 .
> السلع                    39       29               90       35.
> دلما                      39      29               85       35 .
> طنب الصغرى          37      30               85       40 .
> طنب الكبرى            37     30               85       40 .
> أبوموسى               37      30               85       40.
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