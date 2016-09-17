نبيل معلول لـ في الجول: الوداد لم يتواصل معي رسميا.. وتابعت مباراة الزمالك من صرخات ميدو

قال نبيل معلول محلل قنوات بي إن سبورتس ومدرب الترجي التونسي ومنتخب تونس السابق إن نادي الوداد المغربي لم يتواصل معه رسميا بشأن توليه مهمة قيادة الفريق، كما أوضح أنه لم يشاهد مباراة الزمالك نظرا لارتباطه بتحليل مباراة تشيلسي وليفربول.

وكان الوداد قد أقال مدربه جون توشاك عقب الخسارة من الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-0. (طالع التفاصيل)

واتجه FilGoal.com لسؤال نبيل معلول عقب وجود تقارير تشير إلى إمكانية توليه المهمة فرد قائلا:"لا لم يتم التواصل معي رسميا بشأن تولي مهمة قيادة الوداد".

وعند سؤاله عن رأيه في مباراة الزمالك "للأسف كنت مرتبط بتحليل مباراة تشيلسي وليفربول ولم تسنح لي الفرصة لمتابعة اللقاء".

وأضاف "لكنني تابعته بطريقة أخرى ففي كل مرة يسجل الزمالك كان ميدو يصرخ بصوت عال فرحا بالأهداف".

هل تقود الوداد في لقاء الإياب؟ أتم معلول "لا هذا غير مطروح".

ويواجه الزمالك نظيره الوداد في إياب نصف نهائي أمم إفريقيا يوم 24 من الشهر الجاري.