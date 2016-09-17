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الجيش الروسي: الوضع في سوريا يزداد سوء

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الجيش الروسي: الوضع في سوريا يزداد سوء الجيش الروسي: الوضع في سوريا يزداد سوء

أرشيفية

حذر الجيش الروسي، اليوم السبت،  من أن الوضع في سوريا يسوء.

وأكد الجنرال فلاديمير سافتشنكو أن الفصائل المقاتلة نفذت اكثر من 50 هجوما على القوات الحكومية السورية وعلى المدنيين في 24 ساعة.

وأضاف أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع عدد الهجمات بشكل كبير” مع تنفيذ 55 هجومًا على المواقع الحكومية والمدنيين.

ولفت إلى أن 12 مدنيًا قتلوا في الهجمات بينهم طفلان ومتطوع في الهلال الأحمر السوري.

وأوضح أن الفصائل المقاتلة تستغل وقف إطلاق النار لإعادة تجميع صفوفها “وتخطط لشن هجوم” و”من المحتمل أن تشهد مناطق حساسة مثل حلب ودمشق وطرطوس واللاذقية أعمالًا إرهابية.

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