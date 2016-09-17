أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

فوز أرسنال برباعية بمشاركة "النني والمحمدي" علي هال سيتي

  • رياضة
  • 39
Google+ Print
فوز أرسنال برباعية بمشاركة "النني والمحمدي" علي هال سيتي فوز أرسنال برباعية بمشاركة "النني والمحمدي" علي هال سيتي

نورهان فايد

حقق فريق أرسنال فوزا هاما على ضيفه هال سيتي 4-1 يوم السبت علي ملعب "كاي سي ستاديوم" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أليكس أيوبي في الدقيقة 17 وثيو والكوت في الدقيقة 55 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 83 وجرانيت تشاكا 92 أهداف أرسنال وشارك محمد النني في الدقيقة 77 ، بينما أحرز هدف هال سيتس روبرت سنودجراس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء وشارك أحمد المحمدي من بداية المباراة.

ولعب فريق هال ستي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد جاك ليفرمور لتسببه بركلة جزاء لأرسنال أهدرها التشيلي أليكسيس سانشيز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي

كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي

تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس

تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس

القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو

القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو

أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد

أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد