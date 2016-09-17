فوز أرسنال برباعية بمشاركة "النني والمحمدي" علي هال سيتي

نورهان فايد

حقق فريق أرسنال فوزا هاما على ضيفه هال سيتي 4-1 يوم السبت علي ملعب "كاي سي ستاديوم" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أليكس أيوبي في الدقيقة 17 وثيو والكوت في الدقيقة 55 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 83 وجرانيت تشاكا 92 أهداف أرسنال وشارك محمد النني في الدقيقة 77 ، بينما أحرز هدف هال سيتس روبرت سنودجراس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء وشارك أحمد المحمدي من بداية المباراة.

ولعب فريق هال ستي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد جاك ليفرمور لتسببه بركلة جزاء لأرسنال أهدرها التشيلي أليكسيس سانشيز.

شبكةعيونالإخبارية

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