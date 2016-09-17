أبطال أفريقيا.. زيسكو يقتنص فوزًا صعبًا من صن داونز بثنائية على أرضه

تمكن فريق الكرة الاول بنادي زيسكو الزامبي علي ارضه وسط جماهيره من تحقيق فوز علي نظيره جنوب الأفريقي صن داونز بنتيجة هدفين لهدف واحد وذلك ضمن منافسات دور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى زيسكو الشوط الأول بتعادل سلبي مع فريق صن داونز جنوب الأفريقي دون تسجيل أي أهداف من الطرفين.

وبدأ نادي زيسكو الزامبي في الشوط الثاني بقوة حيث الضغط علي خط دفاع فريق صن داونز حيث تمكن من تسجيل هدفين في دقيقة واحده باقدام جاكسون موانزا ومويلاوا موابي في الدقيقتين 54 و55 علي الترتيب.

وفي محاولات لنادي صن داونز الجنوب افريقي لادراك النتيجة و لكنها لم تأتي ثمارها إلا بمحاولة وحيدة من جانب خامات بيليات وسجل هدف في الدقيقة 86 قبل نهاية الشوط الثاني.

ويتنافس الفريقان في الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال افريقيا علي حجز مقعد في الدور النهائي في البطولة.